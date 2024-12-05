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У Луцькому районі правоохоронці припинили діяльність одного з підприємств, яке займалося забоєм великої рогатої худоби без відповідного дозволу

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Забій проводили в антисанітарних умовах і з порушенням санітарних норм, що створювало загрозу для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Крім того, на іншому підприємстві того ж власника в Ковельському районі виявили факти незаконного скидання решток тварин на земельні ділянки, що призвело до їх забруднення.

Під час обшуків вилучено зразки ґрунту, повітря та м’ясної продукції для проведення експертиз.

Триває розслідування щодо можливої бездіяльності або причетності до приховування незаконної діяльності підприємств працівників Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше на Київщині виявили три незаконні звалища небезпечних відходів.