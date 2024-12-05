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В Луцком районе правоохранители прекратили деятельность одного из предприятий, которое занималось убоем крупного рогатого скота без соответствующего разрешения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Забой проводили в антисанитарных условиях и с нарушением санитарных норм, что создавало угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, на другом предприятии того же владельца в Ковельском районе обнаружили факты незаконного сброса остатков животных на земельные участки, что привело к их загрязнению.

В ходе обысков изъяты образцы грунта, воздуха и мясной продукции для проведения экспертиз.

Продолжается расследование возможного бездействия или причастности к сокрытию незаконной деятельности предприятий работников Госпродпотребслужбы.

Напомним, ранее в Киевской области обнаружили три незаконные свалки опасных отходов.