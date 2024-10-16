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Смертельна ДТП сталася в середу, 16 жовтня, близько сьомої ранку поблизу села Дачне у Луцькому районі

Про це передає RegioNews із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП та пресслужбу поліції.

"Сьогодні, близько 7 години ранку, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, від отриманих травм загинула жінка літнього віку", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Зазначається, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов’язків.

В поліції повідомили, що 27-річний водій буса Renault збив жінку, яка перетинала дорогу, попередньо, поблизу пішохідного переходу. Загибла – 69-річна місцева мешканка.

Водія освідували, він був за кермом тверезий.

За фактом події триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд на Волині покарав штрафом одного з учасників мітингу під приміщенням Ковельського ТЦК, який відбувся 3 серпня.