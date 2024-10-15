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15 жовтня 2024, 15:19

Суд виніс вирок одному з учасників заворушень під ТЦК на Волині

15 жовтня 2024, 15:19
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Суд на Волині покарав штрафом одного з учасників мітингу під приміщенням Ковельського ТЦК, який відбувся 3 серпня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається у вироку, за групове порушення громадського порядку раніше судимий за розбій чоловік має сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений разом з іще орієнтовно сотнею людей перешкоджав законному призову і брав "активну участь у вчинені групових дій щодо грубого порушення громадського порядку" під стінами ТЦК.

Також чоловік погрожував військовослужбовцям Терцентру комплектування, штовхав їх та перекрив власним автомобілем одну з доріг біля місця мітингу.

У суді обвинувачений визнав свою провину і розповів, що долучився до натовпу, бо його знайома поскаржилася, що в ТЦК доставили її чоловіка. Згодом він вступив у конфлікт з військовим-охоронцем, який, з його слів, наставив зброю на жінку. Також чоловік сказав, що навмисно працівників ТЦК не штовхав — це було зроблено, нібито, через тиск натовпу і людей, які стояли позаду нього.

Нагадаємо, 3 серпня біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту — мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків.

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що насправді відбулася звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Військові переконані, що до конфлікту причетні російські спецслужби та ботоферми.

5 серпня у поліції за фактом мітингу під ТЦК відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Йдеться про публічні "заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок" і "групове порушення громадського порядку".

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