На Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка

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В одному із сіл Ковельського району Волинської області жінка найняла кілера, щоб той вбив її колишнього чоловіка

Про це повідомили в прокуратурі Волинської області, пише RegioNews.

"Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу", - повідомили в прокуратурі.

Затриманій жінці інкримінують організацію закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення. Тепер вона може сісти до в'язниці від 10 до 15 років.

Нагадаємо, днями на підприємстві у Вишгороді працівник намагався застрелити чоловіка.