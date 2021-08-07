На Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка
В одному із сіл Ковельського району Волинської області жінка найняла кілера, щоб той вбив її колишнього чоловіка
Про це повідомили в прокуратурі Волинської області, пише RegioNews.
"Завдяки вчасно отриманій інформації правоохоронці провели імітацію вчинення вбивства і затримали зловмисницю при передачі "кілеру" частини винагороди за виконану роботу", - повідомили в прокуратурі.
Затриманій жінці інкримінують організацію закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення. Тепер вона може сісти до в'язниці від 10 до 15 років.
Нагадаємо, днями на підприємстві у Вишгороді працівник намагався застрелити чоловіка.
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