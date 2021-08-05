На підприємстві у Вишгороді працівник намагався застрелити чоловіка

Фото: Нацполіція

На комунальному підприємстві у Вишгороді між двома працівниками стався конфлікт, який згодом переріс у бійку

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Київської області.

Встановлено, що один із чоловіків мав при собі зареєстрований пристрій для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею.

Під час бійки зброя випала, та вхопивши її, власник навів на опонента, але на щастя не здійснив пострілу", - повідомили правоохоронці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка вилучила зброю.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах чоловік влаштував стрілянину в чужому подвір'ї.