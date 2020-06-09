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09 июня 2020, 17:01 9

В одном из медучреждений Волыни обнаружили вспышку COVID-19

09 июня 2020, 17:01 9
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В Киверцовском районе Волынской области обнаружили новую вспышку коронавирусной болезни.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, пишет RegioNews.

Только за последние сутки в учреждении заболело трое работников.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала Щербак.

Всего же в медицинском учреждении заболели уже 12 человек - один врач, четыре медсестры, два водителя и пять работников администрации.

НАЖИВО 9 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак Запитання залишайте у коментарях до трансляції

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 9 червня 2020 р.

Напомним, новый очаг коронавируса сегодня, 9 июня, также обнаружили в одном из интернатов Черкасской области.

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