В одном из медучреждений Волыни обнаружили вспышку COVID-19

В районном центре первичной медико-санитарной помощи заболело 12 медработников

В районном центре первичной медико-санитарной помощи заболело 12 медработников

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак, пишет RegioNews.

Только за последние сутки в учреждении заболело трое работников.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала Щербак.

Всего же в медицинском учреждении заболели уже 12 человек - один врач, четыре медсестры, два водителя и пять работников администрации.

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