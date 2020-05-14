На Волині священик УПЦ МП судився з громадою за своє робоче місце
Екснастоятель храму Української православної церкви Московського патріархату подав в суд на релігійну громаду, вимагаючи поновлення на роботі та стягнення коштів за час вимушеного прогулу.
Священнник програв у суді першої інстанції та в апеляційному суді.
Про це повідомляє "Судовий репортер", пише RegioNews.
У березні 2019-го релігійна громада села провела збори і вирішила змінити підпорядкованість з УПЦ МП на ПЦУ. Настоятелю запропонували перейти разом з громадою, очоливши її, але він відмовився. Після цього священик проводив богослужіння на вулиці біля церкви, оскільки всередину його не допускали.
У квітні 2019 -го чоловік з реєстру дізнався, що більше не очолює церкву, керівником якої був з 1989 року. У своєму позові він стверджував, що ніяких повідомлень про звільнення він не отримав і законних підстав для звільнення не було.
Суд першої інстанції позов задовольнив, оскільки відсутні докази існування між позивачем та відповідачем трудових відносин і такі відносини регулюються спеціальним Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".
Апеляційний суд з цим рішенням погодився і вважає, що предстоятель не був найманим працівником, а перебував на виборній посаді, наказів про його звільнення теж не було вирішено, зате рішення прийнято на зборах релігійної організації, а тому на нього не поширюються норми трудового законодавства.
Штатний розклад Парафіяльних зборів не затверджувався, ніяких трудових договорів між Релігійною громадою в особі Парафіяльної ради і настоятелем про виконання трудових функцій священнослужителя або будь-якого іншого працівника укладено не було, реєстрація такого договору не проводилася.
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