На Волині священик УПЦ МП судився з громадою за своє робоче місце

Колишній настоятель храму УПЦ МП в селі Будятичі відмовився служити Православній церкві України (ПЦУ) і подав в суд на релігійну громаду

Колишній настоятель храму УПЦ МП в селі Будятичі відмовився служити Православній церкві України (ПЦУ) і подав в суд на релігійну громаду

Екснастоятель храму Української православної церкви Московського патріархату подав в суд на релігійну громаду, вимагаючи поновлення на роботі та стягнення коштів за час вимушеного прогулу.

Священнник програв у суді першої інстанції та в апеляційному суді.

Про це повідомляє "Судовий репортер", пише RegioNews.

У березні 2019-го релігійна громада села провела збори і вирішила змінити підпорядкованість з УПЦ МП на ПЦУ. Настоятелю запропонували перейти разом з громадою, очоливши її, але він відмовився. Після цього священик проводив богослужіння на вулиці біля церкви, оскільки всередину його не допускали.

У квітні 2019 -го чоловік з реєстру дізнався, що більше не очолює церкву, керівником якої був з 1989 року. У своєму позові він стверджував, що ніяких повідомлень про звільнення він не отримав і законних підстав для звільнення не було.

Суд першої інстанції позов задовольнив, оскільки відсутні докази існування між позивачем та відповідачем трудових відносин і такі відносини регулюються спеціальним Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Апеляційний суд з цим рішенням погодився і вважає, що предстоятель не був найманим працівником, а перебував на виборній посаді, наказів про його звільнення теж не було вирішено, зате рішення прийнято на зборах релігійної організації, а тому на нього не поширюються норми трудового законодавства.

Штатний розклад Парафіяльних зборів не затверджувався, ніяких трудових договорів між Релігійною громадою в особі Парафіяльної ради і настоятелем про виконання трудових функцій священнослужителя або будь-якого іншого працівника укладено не було, реєстрація такого договору не проводилася.

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