На Волыни священник УПЦ МП судился с общиной за свое рабочее место
Экснастоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата подал в суд на религиозную общину, требуя восстановления на работе и взыскании средств за время вынужденного прогула.
Священник проиграл в суде первой инстанции и в апелляционном суде.
Об этом сообщает "Судебный репортер", пишет RegioNews.
В марте 2019-го религиозная община села провела собрание и решила изменить подчиненность с УПЦ МП на ПЦУ. Настоятелю предложили перейти вместе с общиной, возглавив ее, но он отказался. После этого священник проводил богослужения на улице возле церкви, поскольку внутрь его не допускали.
В апреле 2019 -го мужчина из реестра узнал, что больше не возглавляет церковь, руководителем которой был с 1989 года. В своем иске он утверждал, что никаких сообщений об увольнении он не получил и законных оснований для увольнения не было.
Суд первой инстанции иск не удовлетворил, поскольку отсутствуют доказательства существования между истцом и ответчиком трудовых отношений и такие отношения регулируются специальным Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях".
Апелляционный суд с этим решением согласился и считает, что предстоятель не был наемным работником, а находился на выборной должности, приказов о его увольнении тоже не постановлялось, зато решение принято на собрании религиозной организации, а потому на него не распространяются нормы трудового законодательства.
Штатное расписание Приходского собрания не утверждалось, никаких трудовых договоров между Религиозной общиной в лице Приходского совета и настоятелем на выполнение трудовых функций священнослужителя или любого другого работника заключено не было, регистрация такого договора не проводилась.
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