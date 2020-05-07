Через борги Луцьк може залишитися без гарячої води
Газорозподільне підприємство “Волиньгаз” звернулось з листом до Луцької міської ради та керівництва “Луцьктепло”, в якому наполягає на сплаті боргів.
Про це інформує пресслужба "Волиньгаз”, пише RegioNews.
"Луцьктепло” має оплатити борг за послуги з розподілу газу в сумі 14,6 млн грн. виключно грошовими коштами на поточний рахунок оператора газорозподільної мережі.
Усім без винятку боржникам ми постійно нагадуємо, що боргу не повинно бути. Інакше на підставі укладеного договору компанія має право припинити надання послуги з розподілу природного газу, - зазначив директор комерційний "Волиньгаз” Андрій Карпомиз.
Андрій Карпомиз повідомив, що це вже не перше попередження комунального підприємства. Якщо "Луцьктепло” не вирішить найближчим часом питання щодо погашення заборгованості за розподіл газу перед АТ "Волиньгаз", то після закінчення карантину, газовики будуть змушені примусово стягнути борги,а також штрафні санкції за невиконання умов договору розподілу природного газу.
Раніше "Луцьктепло" повідомило, що через скрутний фінансовий стан підприємство переходить на триденний режим роботи.
- 15:01 07 травня На Львівщині інженер збував радіоактивне обладнання
- 15:01 07 травня В Україні відновили роботу більше 500 ринків
- 14:50 07 травня Заарештували звільненого з полону бойовиків бранця
- 14:32 07 травня Корупція в КМДА: Кличко хоче розставити крапки над "і"
- 14:28 07 травня На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
- 14:13 07 травня На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе