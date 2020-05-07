Через борги Луцьк може залишитися без гарячої води

ДКП "Луцьктепло" боргує за послуги з розподілу газу компанії "Волиньгаз” понад 14,6 мільйона гривень

ДКП "Луцьктепло" боргує за послуги з розподілу газу компанії "Волиньгаз” понад 14,6 мільйона гривень

Газорозподільне підприємство “Волиньгаз” звернулось з листом до Луцької міської ради та керівництва “Луцьктепло”, в якому наполягає на сплаті боргів.

Про це інформує пресслужба "Волиньгаз”, пише RegioNews.

"Луцьктепло” має оплатити борг за послуги з розподілу газу в сумі 14,6 млн грн. виключно грошовими коштами на поточний рахунок оператора газорозподільної мережі.

Усім без винятку боржникам ми постійно нагадуємо, що боргу не повинно бути. Інакше на підставі укладеного договору компанія має право припинити надання послуги з розподілу природного газу, - зазначив директор комерційний "Волиньгаз” Андрій Карпомиз.

Андрій Карпомиз повідомив, що це вже не перше попередження комунального підприємства. Якщо "Луцьктепло” не вирішить найближчим часом питання щодо погашення заборгованості за розподіл газу перед АТ "Волиньгаз", то після закінчення карантину, газовики будуть змушені примусово стягнути борги,а також штрафні санкції за невиконання умов договору розподілу природного газу.

Раніше "Луцьктепло" повідомило, що через скрутний фінансовий стан підприємство переходить на триденний режим роботи.