20:34  06 травня
Зеленський відповів відмовою на петицію про звільнення Єрмака
10:04  07 травня
Мер Житомира вимагає звільнити головного санлікаря області
08:35  07 травня
На Донбасі за добу відбулося 8 обстрілів, один боєць поранений
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 14:01 1

Через борги Луцьк може залишитися без гарячої води

Читайте также
на русском языке
07 травня 2020, 14:01 1
Читайте также на русском языке
ДКП "Луцьктепло" боргує за послуги з розподілу газу компанії "Волиньгаз” понад 14,6 мільйона гривень
ДКП "Луцьктепло" боргує за послуги з розподілу газу компанії "Волиньгаз” понад 14,6 мільйона гривень

Газорозподільне підприємство “Волиньгаз” звернулось з листом до Луцької міської ради та керівництва “Луцьктепло”, в якому наполягає на сплаті боргів.

Про це інформує пресслужба "Волиньгаз”, пише RegioNews.

"Луцьктепло” має оплатити борг за послуги з розподілу газу в сумі 14,6 млн грн. виключно грошовими коштами на поточний рахунок оператора газорозподільної мережі.

Усім без винятку боржникам ми постійно нагадуємо, що боргу не повинно бути. Інакше на підставі укладеного договору компанія має право припинити надання послуги з розподілу природного газу, - зазначив директор комерційний "Волиньгаз” Андрій Карпомиз.

Андрій Карпомиз повідомив, що це вже не перше попередження комунального підприємства. Якщо "Луцьктепло” не вирішить найближчим часом питання щодо погашення заборгованості за розподіл газу перед АТ "Волиньгаз", то після закінчення карантину, газовики будуть змушені примусово стягнути борги,а також штрафні санкції за невиконання умов договору розподілу природного газу.

Раніше "Луцьктепло" повідомило, що через скрутний фінансовий стан підприємство переходить на триденний режим роботи.


газ борги вода тепло Луцьк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Аеропорт Рівного виставили на продаж за борги
06 травня 2020, 15:04
Не сплатив 20 тисяч гривень за компослуги. У судовому реєстрі знайшли рішення стосовно Андрія Єрмака
05 травня 2020, 11:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »