У вітчизняних автобусах і тролейбусах встановлять системи знезараження
«Богдан Моторс» офіційно подав заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження повітря і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу, аналогам якої в Україні ще немає.
Про це повідомляє пресслужба корпорації, пише Regionews.
Такі комплексні системи будуть встановлювати в усіх автобусах і тролейбусах, які виготовлятимуться в цехах луцького підприємства.
Представники "Автоскладального заводу №1" наголоcили, що навіть не нові автобуси та тролейбуси "Богдан" можна переобладнувати та встановлювати у них комплексні системи очищення і знезараження.
Встановлення такої системи надає можливість очистити та знезаразити повітря і поверхні в салоні від будь-яких шкідливих частинок, мікроорганізмів і вірусів. Для обробки на кінцевих точках маршруту будуть встановлені бактерицидні безозонові кварцові лампи, а протягом всієї мандрівки в салоні працюватиме бактерицидний рециркулятор повітря.
Це дозволить уникнути зараження інфекцією, небезпечною для здоров’я людини, особливо в період вірусів та гострих респіраторних захворювань.
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