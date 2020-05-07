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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 16:11 6

У вітчизняних автобусах і тролейбусах встановлять системи знезараження

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07 травня 2020, 16:11 6
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Автобуси і тролейбуси "Богдан" виготовлятимуть із вмонтованими комплесними системами очищення і знезараження
Фото: "Богдан моторс"
Автобуси і тролейбуси "Богдан" виготовлятимуть із вмонтованими комплесними системами очищення і знезараження

«Богдан Моторс» офіційно подав заявку для отримання патенту на встановлення системи очищення та знезараження повітря і поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу, аналогам якої в Україні ще немає.

Про це повідомляє пресслужба корпорації, пише Regionews.

Такі комплексні системи будуть встановлювати в усіх автобусах і тролейбусах, які виготовлятимуться в цехах луцького підприємства.

Представники "Автоскладального заводу №1" наголоcили, що навіть не нові автобуси та тролейбуси "Богдан" можна переобладнувати та встановлювати у них комплексні системи очищення і знезараження.

Встановлення такої системи надає можливість очистити та знезаразити повітря і поверхні в салоні від будь-яких шкідливих частинок, мікроорганізмів і вірусів. Для обробки на кінцевих точках маршруту будуть встановлені бактерицидні безозонові кварцові лампи, а протягом всієї мандрівки в салоні працюватиме бактерицидний рециркулятор повітря.

Це дозволить уникнути зараження інфекцією, небезпечною для здоров’я людини, особливо в період вірусів та гострих респіраторних захворювань.


Луцьк транспорт автобус тролейбуси дезінфекція
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