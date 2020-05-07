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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 16:11 7

В отечественных автобусах и троллейбусах установят системы обеззараживания

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07 мая 2020, 16:11 7
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Автобусы и троллейбусы "Богдан" будут производить с вмонтированными комплесними системами очистки и обеззараживания
Фото: "Богдан моторс"
Автобусы и троллейбусы "Богдан" будут производить с вмонтированными комплесними системами очистки и обеззараживания

«Богдан Моторс» официально подал заявку для получения патента на установку системы очистки и обеззараживания воздуха и поверхностей в салоне пассажирского транспортного средства, аналогам которой в Украине еще нет.

Об этом сообщает прессслужба корпорации, пишет Regionews.

Такие комплексные системы будут устанавливать во всех автобусах и троллейбусах, которые будут изготавливаться в цехах луцкого предприятия.

Представители "Автосборочного завода №1" подчеркнули, что даже не новые автобусы и троллейбусы "Богдан" можно переоборудовать и устанавливать в них комплексные системы очистки и обеззараживания.

Установка такой системы дает возможность очистить и обеззаразить воздух и поверхности в салоне от любых вредных частиц, микроорганизмов и вирусов. Для обработки на конечных точках маршрута будут установлены бактерицидные безозонові кварцевые лампы, а в течение всей поездки в салоне будет работать бактерицидный рециркулятор воздуха.p>

Это позволит избежать заражения инфекцией, опасной для здоровья человека, особенно в период вирусов и острых респираторных заболеваний.


Луцк транспорт автобус троллейбусы дезинфекция
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