В отечественных автобусах и троллейбусах установят системы обеззараживания
«Богдан Моторс» официально подал заявку для получения патента на установку системы очистки и обеззараживания воздуха и поверхностей в салоне пассажирского транспортного средства, аналогам которой в Украине еще нет.
Об этом сообщает прессслужба корпорации, пишет Regionews.
Такие комплексные системы будут устанавливать во всех автобусах и троллейбусах, которые будут изготавливаться в цехах луцкого предприятия.
Представители "Автосборочного завода №1" подчеркнули, что даже не новые автобусы и троллейбусы "Богдан" можно переоборудовать и устанавливать в них комплексные системы очистки и обеззараживания.
Установка такой системы дает возможность очистить и обеззаразить воздух и поверхности в салоне от любых вредных частиц, микроорганизмов и вирусов. Для обработки на конечных точках маршрута будут установлены бактерицидные безозонові кварцевые лампы, а в течение всей поездки в салоне будет работать бактерицидный рециркулятор воздуха.p>
Это позволит избежать заражения инфекцией, опасной для здоровья человека, особенно в период вирусов и острых респираторных заболеваний.
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