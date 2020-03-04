СБУ припинила на Херсонщині трансляцію забороненого дитячого каналу
На Херсонщині Служба безпеки України припинила трансляцію заборонених російських каналів та винесла офіційне застереження директору одного з регіональних провайдерів телекомунікаційних послуг
На Херсонщині Служба безпеки України припинила трансляцію заборонених російських каналів та винесла офіційне застереження директору одного з регіональних провайдерів телекомунікаційних послуг
Про це повідомляє Мост з посиланям на СБУ, передає RegioNews
Оперативники спецслужби встановили, що однин із місцевих провайдерів нелегально надавав послуги з ретрансляції телеканалів країни-агресора.
"Йдеться, зокрема, про заборонений на території України канал "Карусель", де популяризуються ідеї сепаратизму, порушення конституційного ладу й територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.
СБУ офіційно попередила провайдера про неприпустимість такої діяльності. У разі повторного вчинення таких дій, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
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