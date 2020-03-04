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04 березня 2020, 11:46 1

СБУ припинила на Херсонщині трансляцію забороненого дитячого каналу

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04 березня 2020, 11:46 1
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На Херсонщині Служба безпеки України припинила трансляцію заборонених російських каналів та винесла офіційне застереження директору одного з регіональних провайдерів телекомунікаційних послуг
Фото: karusel-tv.ru
На Херсонщині Служба безпеки України припинила трансляцію заборонених російських каналів та винесла офіційне застереження директору одного з регіональних провайдерів телекомунікаційних послуг

Про це повідомляє Мост з посиланям на СБУ, передає RegioNews

Оперативники спецслужби встановили, що однин із місцевих провайдерів нелегально надавав послуги з ретрансляції телеканалів країни-агресора.

"Йдеться, зокрема, про заборонений на території України канал "Карусель", де популяризуються ідеї сепаратизму, порушення конституційного ладу й територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.

СБУ офіційно попередила провайдера про неприпустимість такої діяльності. У разі повторного вчинення таких дій, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.


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