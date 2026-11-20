Росіяни вдарили по Вінниччині: пошкоджені будинки, є постраждалий
У пʼятницю, 20 листопада, ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Вінницьку область
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Внаслідок ударів пошкоджені 13 приватних житлових будинків, будинок культури та приміщення старостату. Також знищений один автомобіль.
На жаль, одна людина постраждала.
На місцях пошкоджень працюють відповідні служби.
Нагадаємо, 20 листопада через російську атаку на енергетичну інфраструктуру у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
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