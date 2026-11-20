Фото: ОВА

В пятницу, 20 ноября, враг совершил массированную комбинированную атаку на Винницкую область

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В результате ударов повреждены 13 частных жилых домов, дом культуры и помещение старостата. Также уничтожен один автомобиль.

К сожалению, один человек пострадал.

На местах повреждений работают соответствующие службы.

Напомним, 20 ноября из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.