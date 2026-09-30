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30 вересня 2026, 09:16

Київ накрив густий туман після обстрілів: що кажуть у ДСНС

30 вересня 2026, 09:16
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Скриншот із відео
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У Києві вранці спостерігається густий туман. У ДСНС пояснили, що це може бути пов'язано з наслідками попередніх обстрілів

Про це інформує RegioNews із посиланням на службу.

За інформацією ДСНС, залишки диму та сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а через антициклон і майже повну відсутність вітру повітряні маси залишаються поблизу землі.

Із посиленням вітру та появою сонця ситуація має поступово покращитися.

У ДСНС радять киянам:

  • зачинити вікна та кватирки й утриматися від провітрювання;
  • за можливості увімкнути очищувач повітря або провести вологе прибирання;
  • водіям – увімкнути протитуманні фари та дотримуватися безпечної дистанції.

Жителів столиці закликають зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Внаслідок атаки у чотирьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Загинуло двоє людей, ще четверо постраждали.

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