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21 серпня 2026, 13:49

"Мрії не мають обмежень": дівчина з інвалідністю підкорила Говерлу

21 серпня 2026, 13:49
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Фото: ГО "Захист держави"
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Броніслава Панько, яка має інвалідність із дитинства, здійснила свою давню мрію та піднялася на Говерлу

Як передає RegioNews, сходження стало можливим завдяки акції "Доступна Говерла", організованій ГО "Захист Держави" спільно з партнерами.

Шлях до вершини був непростим: учасникам довелося долати круті підйоми, кам'янисті стежки та мінливу гірську погоду.

Попри втому, сонце, вітер і дощ, Броніслава разом із командою продовжувала рухатися до мети.

На вершині дівчину переповнювали емоції – радість, хвилювання та гордість за здійснену мрію.

Організатори зазначили, що сходження стало можливим завдяки спільним зусиллям волонтерів, парамедиків, медиків та партнерів проєкту. Вони супроводжували Броніславу протягом усього маршруту.

До акції також долучився Громадський благодійний фонд "Виноградів", який підтримав ініціативу.

"Доступна Говерла" об'єднала людей навколо мети показати, що фізичні обмеження не повинні ставати перешкодою для здійснення мрій.

"Іноді для здійснення мрії потрібна не лише сила однієї людини. Потрібні десятки рук, сотні кроків і велике серце. І цього дня ми ще раз переконалися: мрії не мають обмежень. Броніславо, ти це зробила! Ми пишаємося тобою!", – наголосили в ГО "Захист Держави".

Нагадаємо, у Хмельницькій області започатковують створення першого Ветеранського театру. Це простір, де театральне мистецтво та ретрит допомагатимуть військовим і ветеранам відновлюватися, знаходити підтримку та проходити емоційне перезавантаження. Ініціатором проєкту виступив Шепетівський районний осередок ГО "Захист Держави".

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