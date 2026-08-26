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26 серпня 2026, 09:21

Від героїв до "чортів": у "Захисті Держави" відреагували на образи військових на протестах

26 серпня 2026, 09:21
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Образливі вигуки проти військових на кшталт "Сирський чи Хмара – чорт!" є неприпустимими під час війни, оскільки дискредитують і підривають авторитет всього українського війська, завдають інформаційного удару по тих, хто зараз тримає фронт, створюють підґрунтя для ворожої пропаганди

На цьому наголосили в громадській організації "Захист Держави", реагуючи на подібні принизливі гасла, які звучали останнім часом на протестах щодо кадрових змін в оборонному секторі.

"Останніми тижнями політична дискусія навколо кадрових рішень у секторі оборони вийшла за межі, які суспільство може собі дозволити під час війни. З вуличних акцій лунають прямі образи на адресу конкретних українських військових. "Сирський – чорт". "Хмара – чорт". Це неприпустимо! Наступним стане будь-хто з героїв війни, чиє прізвище виявиться комусь незручним. Генерал Буданов або хтось інший з тих, кого сьогодні країна вважає героями", – йдеться в заяві ГО.

У "Захисті Держави" водночас наголошують, що незгода з рішеннями влади, вуличні протести та акції є правом кожного громадянина, однак "політичний конфлікт не можна переносити на армію і на героїчних людей".

"ГО "Захист Держави" неодноразово сама організовувала й підтримувала публічні акції там, де йшлося про корупцію та зловживання чиновників й окремих депутатів. Ми виходили на вулицю і виходитимемо далі. Питання не в тому, чи протестувати. Питання в тому, проти кого спрямований протест. Між вимогою до влади й публічною образою на адресу військових лежить чітка межа. Гасло проти військового керівництва і героїчних військових – це інформаційний удар по тих, хто тримає фронт", – зазначають у ГО.

У "Захисті Держави" уточнюють, що не закликають мовчати про проблеми, наприклад, такі, які зафіксовані в 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", "але вимога розслідування і образа з площі – це різні речі".

"Київщина. Харківщина. Курська операція. Уражені ворожі аеродроми в глибокому тилу. Кримський міст… Ті, хто планував і виконував ці операції, сотні інших операцій, а також ті, про які ми ніколи не дізнаємося, за два роки не змінилися. Змінилася політична кон'юнктура. Учора цими операціями й цими людьми пишалася вся країна. Сьогодні ті самі прізвища вигукують із площі як лайку. Вчорашня подяка героям не скасовується сьогоднішньою незгодою з рішеннями влади", – наголошують у громадській організації.

У "Захисті Держави" акцентують, що своєю заявою захищають не конкретні посади чи прізвища, а сам принцип: армія не є стороною внутрішньополітичного конфлікту.

"Українські військові не мають ставати мішенню в суперечках про посади і заручниками політичних чи управлінських амбіцій окремих людей. Тим більше під час війни. І тим більше з площі, коли образи адресують тим, завдяки кому країна вистояла. Можна не погоджуватися з рішеннями влади. Не можна робити з армії майданчик для політичних розбірок. І не можна публічно ображати тих, хто воює", – резюмували в громадській організації "Захист Держави".

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Україна військові протести образа ГО Захист Держави громадська організація
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