Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей

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Російські війська протягом дня атакували дронами та обстрілювали з артилерії Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі російські військові били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській міській і сільській та Мозолевській громадах. Внаслідок атак виникли пожежі.

Пошкоджені чотири приватні будинки, магазини, гараж, підприємство, інфраструктура, газогін, автомобілі та мікроавтобус. Четверо людей постраждали.

У Криворізькому районі російські війська вдарили керованими авіабомбами по Кривому Рогу, де також виникла пожежа. По Зеленодольській громаді окупанти били FPV-дронами — пошкоджене підприємство, сталося займання.

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА зруйнований приватний будинок та загорівся автомобіль.

По Васильківській громаді російські військові завдали ударів КАБами. Там пошкоджені приватний будинок і три господарські споруди, виникла пожежа.

У Павлограді через атаку безпілотника горіли гараж та автомобіль.

Нагадаємо, що у Запоріжжі семеро людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.