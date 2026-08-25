Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей
Російські війська протягом дня атакували дронами та обстрілювали з артилерії Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі російські військові били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській міській і сільській та Мозолевській громадах. Внаслідок атак виникли пожежі.
Пошкоджені чотири приватні будинки, магазини, гараж, підприємство, інфраструктура, газогін, автомобілі та мікроавтобус. Четверо людей постраждали.
У Криворізькому районі російські війська вдарили керованими авіабомбами по Кривому Рогу, де також виникла пожежа. По Зеленодольській громаді окупанти били FPV-дронами — пошкоджене підприємство, сталося займання.
У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БпЛА зруйнований приватний будинок та загорівся автомобіль.
По Васильківській громаді російські військові завдали ударів КАБами. Там пошкоджені приватний будинок і три господарські споруди, виникла пожежа.
У Павлограді через атаку безпілотника горіли гараж та автомобіль.
Нагадаємо, що у Запоріжжі семеро людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.