ДТП на Житомирщині: через зіткнення легковика та маршрутки постраждали семеро людей
На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом травмувалися семеро людей — водій легковика та шестеро пасажирів автобуса
Про повідомила поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 14:30 на 90-му кілометрі автодороги Київ–Чоп поблизу села Царівки Коростишівської громади.
За попередніми даними поліції, водій Chevrolet Aveo, рухаючись у напрямку Києва, зіткнувся з попутним маршрутним автобусом Volkswagen LT, який курсував за маршрутом Луцьк–Київ. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся.
Травми отримали водій легковика та шестеро пасажирів автобуса. Усіх постраждалих доправили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.
Правоохоронці встановлюють причини та всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, що у селі Підлужжя Дубенського району 68-річна жінка загинула внаслідок ДТП. Аварія сталася 25 серпня близько 10:25 на автодорозі "Київ — Чоп".