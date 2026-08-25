У Бучі викрили масштабну схему незаконного продажу нерухомості

Фото: прокуратура Київської області

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, намагався шахрайським шляхом заволодіти 108,5 тисячі доларів США, продавши чужий будинок у Бучі

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури встановлено, що підозрюваний отримав інформацію про приватний будинок, власник якого з 2022 року перебуває за межами України.

За даними слідства, чоловік підробив паспорт справжнього власника, вклеївши туди власну фотографію. Також він оформив від його імені довіреність та отримав дублікати документів на нерухомість.

Після цього підозрюваний через ріелтора, яка, за попередніми даними, не знала про його злочинні наміри, виставив будинок на продаж за 115 тисяч доларів.

Потенційна покупчиня оглянула нерухомість та погодилася придбати її за 108,5 тисячі доларів. Вона передала підозрюваному 1 тисячу доларів завдатку.

Під час зустрічі у нотаріуса чоловік, видаючи себе за справжнього власника будинку, мав отримати решту коштів. У межах контролю за вчиненням злочину йому передали 107,5 тисячі доларів США.

Однак підписати договір купівлі-продажу він не встиг — правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Загалом підозрюваний намагався заволодіти 108,5 тисячі доларів США.

Його дії кваліфікували як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах — ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в одному з новобудов на Печерську.