Атака дрона на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до семи
У Запоріжжі семеро людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Збільшується кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав він.
За його словами, внаслідок удару російського безпілотника також виникла пожежа на автостоянці.
Вогнем знищені та пошкоджені автомобілі.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що російські війська 25 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару поранені троє людей, близько десяти автомобілів загорілися.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей
25 серпня 2026, 22:38На Харківщині нацгвардійці звільнили лісовий масив і взяли під контроль частину села
25 серпня 2026, 22:19ДТП на Житомирщині: через зіткнення легковика та маршрутки постраждали семеро людей
25 серпня 2026, 21:47Смертельна ДТП на Полтавщині: загинуло двоє людей
25 серпня 2026, 21:25У Бучі викрили масштабну схему незаконного продажу нерухомості
25 серпня 2026, 20:59На Вінниччині пенсіонер зґвалтував 10-річну дівчинку: дитина зробила відео
25 серпня 2026, 20:55На Рівненщині ділок організував ухилянту "шлях до Білорусі"
25 серпня 2026, 20:40На Миколаївщині керівника лікарні підозрюють у службовій недбалості через збитки НСЗУ на 15 млн грн
25 серпня 2026, 20:27У Запоріжжі легковик влетів у вантажівку: водій загинув на місці
25 серпня 2026, 20:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »