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25 серпня 2026, 21:17

Атака дрона на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до семи

25 серпня 2026, 21:17
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Фото: Запорізька ОВА
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У Запоріжжі семеро людей постраждали внаслідок атаки російських військ. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Збільшується кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав він.

За його словами, внаслідок удару російського безпілотника також виникла пожежа на автостоянці.

Вогнем знищені та пошкоджені автомобілі.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська 25 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару поранені троє людей, близько десяти автомобілів загорілися.

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