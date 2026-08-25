На Харківщині нацгвардійці звільнили лісовий масив і взяли під контроль частину села

Фото: 23 Штурмовий Полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія"

Бійці 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г" Національної гвардії України звільнили від російських військ лісовий масив у Куп’янському районі Харківської області

Про це повідомив 23-й окремий штурмовий полк "Р.У.Г", оприлюднивши кадри бойової роботи, передає RegioNews .

Під час операції в Дворічанському районі іноземні військовослужбовці підрозділу зачистили ділянку місцевості на південний захід від Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне.

За повідомленням підрозділу, у цьому районі було звільнено 7,5 квадратного кілометра території.

Військові оприлюднили відео, на якому показали перебіг операції та результати зачистки території.

Нагадаємо, що батальйон безпілотних систем "Вартові" 36-ї окремої бригади морської піхоти показав кадри бойової роботи проти російських військ.