На Харківщині нацгвардійці звільнили лісовий масив і взяли під контроль частину села
Бійці 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г" Національної гвардії України звільнили від російських військ лісовий масив у Куп’янському районі Харківської області
Про це повідомив 23-й окремий штурмовий полк "Р.У.Г", оприлюднивши кадри бойової роботи, передає RegioNews.
Під час операції в Дворічанському районі іноземні військовослужбовці підрозділу зачистили ділянку місцевості на південний захід від Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне.
За повідомленням підрозділу, у цьому районі було звільнено 7,5 квадратного кілометра території.
Військові оприлюднили відео, на якому показали перебіг операції та результати зачистки території.
Нагадаємо, що батальйон безпілотних систем "Вартові" 36-ї окремої бригади морської піхоти показав кадри бойової роботи проти російських військ.