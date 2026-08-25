На Миколаївщині керівника лікарні підозрюють у службовій недбалості через збитки НСЗУ на 15 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Керівнику однієї з лікарень Миколаївської області повідомили про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, через неналежне виконання ним службових обов’язків державному бюджету завдано понад 15 млн грн збитків.

Слідство встановило, що упродовж 2023–2025 років лікарня уклала з Національною службою здоров’я України низку договорів у межах Програми медичних гарантій. Йшлося про фінансування різних видів медичної допомоги дорослим і дітям.

Водночас медичний заклад не відповідав установленим вимогам для надання частини заявлених послуг. Зокрема, лікарня не мала необхідного обладнання та відповідних медичних фахівців.

Попри це, до електронної системи охорони здоров’я вносили відомості про надання медичних послуг, які фактично не могли бути забезпечені закладом у заявленому обсязі та відповідно до встановлених умов.

На підставі цих даних НСЗУ перераховувала лікарні бюджетні кошти за медичні послуги, належне надання яких фактично не було забезпечене.

У результаті, за даними правоохоронців, державному бюджету завдано збитків на понад 15 млн грн.

Керівнику лікарні інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки — ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в одному з новобудов на Печерську.