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На Рівненщині ділок організував ухилянту "шлях до Білорусі"
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25 серпня 2026, 20:40

На Рівненщині ділок організував ухилянту "шлях до Білорусі"

25 серпня 2026, 20:40
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Фото з відкритих джерел
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На Рівненщині судили чоловіка, який намагався переправити військовозобов'язаного до Білорусі. За це він сподівався отримати п'ять тисяч доларів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні минулого року ділок разом із військовозобов'язаним приїхав до села Переброди. Там їх затримали прикордонники. Виявилось, ділок пообіцяв чоловіку "допомогу" у перетині кордону до Білорусі, і хотів заробити на цьому 6 тисяч доларів.

Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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