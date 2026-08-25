На Рівненщині ділок організував ухилянту "шлях до Білорусі"
На Рівненщині судили чоловіка, який намагався переправити військовозобов'язаного до Білорусі. За це він сподівався отримати п'ять тисяч доларів
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, у серпні минулого року ділок разом із військовозобов'язаним приїхав до села Переброди. Там їх затримали прикордонники. Виявилось, ділок пообіцяв чоловіку "допомогу" у перетині кордону до Білорусі, і хотів заробити на цьому 6 тисяч доларів.
Суд призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.