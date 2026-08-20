Зґвалтував і пограбував 17-річну: на Кіровоградщині суд відхилив апеляцію педофіла-рецидивіста

Фото ілюстративне

Кропивницький апеляційний суд залишив без змін вирок 49-річному чоловіку, якого засудили до 8 років позбавлення волі за зґвалтування 17-річної дівчини та пограбування. Апеляційні скарги обвинуваченого і його захисника суд відхилив

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Злочин стався в Олександрійському районі. Засуджений був знайомий із матір’ю потерпілої та раніше бував у їхньому будинку.

За даними прокуратури, коли дівчина залишилася сама, до її домоволодіння прийшов знайомий родини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він зайшов до літньої кухні, де перебувала 17-річна дівчина, вихопив із її рук мобільний телефон і поклав його до кишені.

Після цього чоловік напав на дівчину, повалив її на ліжко та, попри її опір, зґвалтував.

Злочин припинився після того, як до літньої кухні зайшла малолітня подруга потерпілої. Дівчина прийшла провідати її, оскільки та не відповідала на телефонні дзвінки.

Побачивши подругу, потерпіла почала кликати на допомогу. Малолітня дівчина втекла додому та розповіла матері про побачене. Невдовзі туди прибігла і потерпіла, після чого жінка викликала поліцію.

Раніше чоловік уже був судимий за крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Петрівський районний суд визнав його винним у зґвалтуванні неповнолітньої та грабежі, вчиненому повторно та поєднаному з проникненням у житло — за ч. 3 ст. 152 та ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Кропивницький апеляційний суд відхилив скарги обвинуваченого і його захисника та залишив вирок без змін.

Чоловік проведе 8 років у в’язниці.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.