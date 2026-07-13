Потрійна ДТП на Черкащині: через неуважність водія автобуса зіткнулися три авто

Фото: поліція Черкаської області

На Черкащині 13 липня сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів — автобуса та двох автомобілів. За попередніми даними поліції, аварію спричинив водій автобуса, який під час повороту не надав перевагу зустрічному транспорту

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 13 липня у селі Будище Черкаського району. Зіткнулися автобус "ПАЗ", "Volkswagen LT 35" та "Volkswagen Polo".

Травмовані — відсутні.

56-річний водій автобуса "ПАЗ" під час повороту ліворуч на перехресті не надав перевагу в русі автомобілю "Volkswagen LT 35", який рухався у зустрічному напрямку. Від удару "Volkswagen LT 35" відкинуло на автомобіль "Volkswagen Polo", що також перебував на перехресті та здійснював поворот ліворуч.

Поліцейські склали на водія автобуса адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, що на Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик.