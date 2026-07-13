13:22  13 липня
На Закарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі: він загинув
10:28  13 липня
Під час атаки РФ на Одещину російський дрон впав і вибухнув у Молдові
10:20  13 липня
На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
13 липня 2026, 18:50

П'яне ДТП із загиблою: на Рівненщині завершено розслідування справи водія-винуватця

13 липня 2026, 18:50
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Рівненському районі судитимуть водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 0,7 проміле, спричинив смертельну ДТП

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews

Слідчий встановив, що 27-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над керуванням транспортним засобом та виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на бетонну конструкцію.

Унаслідок ДТП керманича автівки та трьох пасажирів госпіталізували. У 18-річної та 29-річного жителів обласного центру діагностували множинні переломи та забої. Ще одна з пасажирок, 19-річна мешканка Волині, від отриманих тяжких травм через 7 днів померла у лікарні.

Слідчий перекваліфікував кримінальне провадження.

27-річному рівнянину повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що у Києві 13 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на вулиці Борщагівській.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ДТП суд
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Вандалізм на Харківщині: зловмисники поцупили танк-пам'ятник, зруйнувавши 12 могил
13 липня 2026, 18:59
Дорожній колапс у Києві: через ДТП на Борщагівській ускладнено рух
13 липня 2026, 18:35
Росія вдарила КАБами по пункту незламності в Херсоні: є загибла та поранені
13 липня 2026, 17:59
"Донька потрапила в ДТП": на Рівненщині аферисти виманили у пенсіонерки тисячі доларів
13 липня 2026, 17:55
"Газовий балончик замість діалогу": у Харкові п’ятеро чоловіків вчинили напад на представників ТЦК
13 липня 2026, 17:50
Атака на цивільне судно: на Одещині зросла кількість жертв російського удару
13 липня 2026, 17:41
"П’яні розбірки" на Харківщині: чоловік ледь не вбив опонента ножем
13 липня 2026, 16:59
Обікрав ЗСУ заради випивки та телефону: на Рівненщині затримали крадія скриньки з донатами
13 липня 2026, 16:48
Катування, секс-рабство та крижана вода Дніпра: у Києві суд виніс вирок подружжю катів
13 липня 2026, 16:34
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі публікації »
Валерій Пекар
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »