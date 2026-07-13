П'яне ДТП із загиблою: на Рівненщині завершено розслідування справи водія-винуватця

Фото ілюстративне

У Рівненському районі судитимуть водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння — прилад Драгер показав 0,7 проміле, спричинив смертельну ДТП

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews

Слідчий встановив, що 27-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над керуванням транспортним засобом та виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на бетонну конструкцію.

Унаслідок ДТП керманича автівки та трьох пасажирів госпіталізували. У 18-річної та 29-річного жителів обласного центру діагностували множинні переломи та забої. Ще одна з пасажирок, 19-річна мешканка Волині, від отриманих тяжких травм через 7 днів померла у лікарні.

Слідчий перекваліфікував кримінальне провадження.

27-річному рівнянину повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що у Києві 13 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на вулиці Борщагівській.