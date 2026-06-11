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11 червня 2026, 11:42

На Черкащині правоохоронець брав по 1000 доларів щомісяця за "кришування" борделю

11 червня 2026, 11:42
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Фото: ДБР
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Підозру отримав правоохоронець з Черкаської області. За гроші він обіцяв прикривати роботу салону, де під виглядом масажу надавали інтимні послуги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Слідство з'ясувало, що фігурант брав щомісячну плату в розмірі 1000 доларів за вплив на посадовців правоохоронних органів. За цю суму він обіцяв забезпечити відсутність перевірок та інших заходів щодо діяльності закладу.

Фігуранта затримали під час чергового отримання грошей. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання хабаря за вплив на прийняття рішення посадовцями).

Правоохоронцю загрожує від 2 до 5 років ув'язнення. Вирішується питання про його відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть жінку за торгівлю дівчатами під виглядом працевлаштування за кордоном. Серед потерпілих – 16-річні дівчата.

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