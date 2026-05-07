Через російські атаки в Україні нові знеструмлення у п'яти областях

Станом на ранок 7 травня через ворожі атаки зафіксовано знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що російські війська продовжують атаки на енергетичну інфраструктуру прифронтових регіонів. Унаслідок обстрілів на ранок є нові відключення електроенергії.

У всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Також в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії вранці перевищує показники попереднього дня. Причиною називають спекотну погоду та активне використання кондиціонерів.

Енергетики закликають громадян до раціонального споживання електроенергії та радять переносити використання потужних приладів на денні години.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.