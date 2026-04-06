На Вінниччини затримали посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники ДБР затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Вінницької області. За даними слідства, він організував корупційну схему

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці встановили, що фігурант допомагав чоловікам зніматися з розшуку за 3000 доларів США.

"Щоб уникнути викриття, відповідні зміни в системі посадовець доручав робили підлеглим, а гроші йому передавали через посередників", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей.

Суд відсторонив його від посади та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 тис. грн.

За скоєне посадовцю ТЦК загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

