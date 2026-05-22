22 травня 2026, 15:45

Правоохоронці ліквідували підпільний цех "лівих" батарейок, що дурив українців

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Львівщині правоохоронці припинили діяльність групи, яка налагодила серійне виробництво фальсифікованих батарейок під торговою маркою DURACELL

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Їм інкримінують незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало правовласнику матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Встановлено, що упродовж 2024–2025 років підозрювані імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. Надалі за допомогою спеціального обладнання на них наносили позначення відомих торговельних марок, зокрема DURACELL, та продавали як оригінальну продукцію на території України.

За попередніми даними, лише знак для товарів і послуг DURACELL незаконно нанесли щонайменше на 119,2 тис. батарейок. Сума збитків правовласнику перевищує 5 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується, зокрема, за зверненням американської компанії DURACELL BATTERIES BVBA.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, який продавали під виглядом продукції відомих брендів.

Львівська область батарейки підробка
