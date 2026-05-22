22 травня 2026, 15:20

Продавали пів тонни вибухівки: двом військовим оголошено підозру у масштабній схемі збуту зброї

Фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці повідомили про підозру ще двом військовослужбовцям у справі щодо незаконного обігу боєприпасів та вибухових речовин

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора передає RegioNews.

За даними слідства, учасники організованої групи намагалися збути гранати та пластичну вибухівку на загальну суму 88 тис. доларів США. Раніше у цьому провадженні підозру вже отримали троє осіб.

У ході розслідування встановлено причетність ще двох військових, які брали участь у незаконному заволодінні зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами для подальшого продажу.

Слідство встановило, що спільники придбали та зберігали 500 кг вибухової речовини на території Харківської області, а згодом передали її для транспортування до Києва та подальшого збуту.

Двом військовослужбовцям інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами у складі організованої групи.

Крім того, одному з раніше підозрюваних військових також інкримінують самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року правоохоронці затримали полковника та двох військовослужбовців. Їх підозрюють у збуті вибухових речовин та боєприпасів.

