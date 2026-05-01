Блогер Ніколас Карма пережив серйозну операцію

Блогер Ніколас Карма нещодавно шокував прихильників кадрами з лікарні. Тепер він пояснив, що з ним сталось

За словами блогера, проблеми почались ще три роки тому. Під час йомок реклами в торговому центрі блогер вирішив ефектно стрибнути сальто. Спроба була вневдала. Він одразу знепритомнів: його відкачали, а потім він почав задихатись.

Лікарі діагностували грижу в шийному відділі хребта, яка тиснула на нерв. Він терпів біль роками, але на концерті 8 березня він стрибнув сальто прямо на сцені. Результат - дикий біль: МРТ показало, що грижа прогресує. Прихильники у соцмережах орадили йому хірурга, і Ніколас Карма наважився на операцію. Тепер 25 квітня він називає своїм другим днем народження.

"Я зараз трішки їжак в тумані, на релаксі, тому що в мене отакі пачки таблеток кожного ранку впихуються. Воно не болить", - каже блогер.

Довідка. Ніколас Карма (Микола Володимирович Бучак) - український блогер та співак. Він народився у Львівській області та має освіту хореографу. Колись брав участь в "Танцюють всі", але став відомим він у TikTok з відео-рубрикою "Скільки коштує лук". Також Ніколас Карма почав музичну кар'єру.