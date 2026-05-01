"Можу заглядатися на хлопців, і на дівчат": Melovin зізнався, чи ходить на побачення після розриву

Співак Melovin відверто розповів, що зараз відбувається в його особистому житті. За його словами, він зараз насолоджується свободою та увагою

"Ну, по мені зрозуміло, так? Весняне загострення. Мені подобається зараз бути в окулярах, наприклад, тому що таким чином я можу заглядатися на хлопців і на дівчат і просто собі насолоджуватися цим", - каже артист.

Він також зізнався, що відкритий до всього. Melovin розповів, що нещодавно в нього було приємне побачення. Також він дав пораду всім, хто хоче гармонії.

"У мене було дуже-дуже натхненне побачення. Бажаю вам також мати їх. І якщо ви хочете бути щасливою людиною, не обмежуйте себе в прекрасному сексі, найголовніше – захищеному", - каже співак.

Нагадаємо, раніше артист розповідав, як він переживав розрив із нареченим.