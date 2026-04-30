30 квітня 2026, 23:40

На Буковині аферисти змусили жінку віддати їм всі гроші

30 квітня 2026, 23:40
Фото: Національна поліція
На Буковині аферисти знову вкрали в людей гроші. Правоохоронці попереджають людей про схеми

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

42-річна жителька Чернівців звернулась до поліції. За її словами, їй зателефонував незнайомець, який представився нібито працівником банку. Під приводом захисту карткового рахунку від несанкціонованих дій він переконав її та жінка втратила 51 тисячу гривень.

Така ж ситуація сталась з 47-річною жителькою Чернівецького району. Їй зателефонував псевдобанкір, який заявив про нібито несанкціонований доступ до її рахунку. В результаті жінка довірилась йому та перерахувала на невідомі рахунки 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

афера поліція Чернівецька область
