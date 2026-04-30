В Одесі молоді хлопці та дівчина заробляли підпалами для РФ

Пересипський районний суд міста Одеси визнав двох хлопців і одну неповнолітню дівчину винними. Вони займались підпалами заради грошей

У липні 2024 року на станції Одеса-Східна хлопець підпалив релейну шафу світлофора, а дівчина зняла процес на відеокамеру мобільного телефона. Також інший хлопець в серпня так само підпалив релейну і батарейну шафи світлофора: відео зробила та сама дівчина. Згодом правоохоронці затримали всіх трьох.

Виявилось, що неповнолітня дівчина жила з одним із цих хлопців, проте згодом вони орендували житло із товаришем. Тобто, проживали втрьох. Тоді вони почали шукати роботу в Telegram-каналах. Вони відгукнулися на пропозицію розклеювання оголошень, проте "роботодавець" сказав, що потрібні люди для фотографування адмінбудівель у місті Одеса.

Молоді люди погодились. Вони займалися нанесенням графіті із закликами політичного керівництва України до переговорів у війні та інших подібних написів, що дестабілізують соціально-політичну обстановку. Згодом товариш приєднався до "роботи".

Один із хлопців є дитиною-сиротою, а інший виховувався у багатодітній родині і його батько зараз перебуває в Силах оборони України. Суд помʼякшив їм покарання до 4 років позбавлення волі.

Що стосується неповнолітньої дівчини, то її звільнили від відбуття позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

