11:05  30 квітня
"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка
08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
UA | RU
UA | RU
30 квітня 2026, 22:55

В Одесі молоді хлопці та дівчина заробляли підпалами для РФ

30 квітня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пересипський районний суд міста Одеси визнав двох хлопців і одну неповнолітню дівчину винними. Вони займались підпалами заради грошей

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У липні 2024 року на станції Одеса-Східна хлопець підпалив релейну шафу світлофора, а дівчина зняла процес на відеокамеру мобільного телефона. Також інший хлопець в серпня так само підпалив релейну і батарейну шафи світлофора: відео зробила та сама дівчина. Згодом правоохоронці затримали всіх трьох.

Виявилось, що неповнолітня дівчина жила з одним із цих хлопців, проте згодом вони орендували житло із товаришем. Тобто, проживали втрьох. Тоді вони почали шукати роботу в Telegram-каналах. Вони відгукнулися на пропозицію розклеювання оголошень, проте "роботодавець" сказав, що потрібні люди для фотографування адмінбудівель у місті Одеса.

Молоді люди погодились. Вони займалися нанесенням графіті із закликами політичного керівництва України до переговорів у війні та інших подібних написів, що дестабілізують соціально-політичну обстановку. Згодом товариш приєднався до "роботи".

Один із хлопців є дитиною-сиротою, а інший виховувався у багатодітній родині і його батько зараз перебуває в Силах оборони України. Суд помʼякшив їм покарання до 4 років позбавлення волі.

Що стосується неповнолітньої дівчини, то її звільнили від відбуття позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які спочатку обікрали чужий автомобіль, а потім підпалили його. Подія сталася днями на вулиці Пластовій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал агент рф суд
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »