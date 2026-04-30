У Дніпрі чоловік у військовій формі викинув кота з 8-го поверху: тварина загинула (ФОТО)
У Дніпрі жорстоко вбили кота. Про це повідомили місцеві жителі, які стали свідками розправи
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
За словами місцевих жителів, чоловік у військовій формі перебував у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку він звернув шию коту, а потім викинув тіло тварини з балкону квартири на восьмому поверсі. На жаль, тварина загинула.
Сусіди викликали поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника. Чоловіка було доставлено до відділку для з'ясування всіх обставин та встановлення його особи, а також приналежності до військових формувань.
УВАГА! Моторошне фото!
Нагадаємо, на Житомирщині чоловіка відправили до психіатричного закладу, який вбив дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів.
