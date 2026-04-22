01 травня 2026, 00:35

В Україні популярний овоч подорожчав удвічі

Фото з відкритих джерел
В Україні значно подорожчала цибуля. Лише за тиждень ціна зросла майже вдвічі

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Станом на 30 квітня фермери продають ріпчасту цибулю не дешевше 4-9 гривень за кілограм. Це в середньому на 40% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"Загалом же суттєвого зростання цін на цю продукцію в Україні не фіксувалося з середини травня 2025 року. Поточне підвищення цін ключові учасники ринку пов’язують із сезонним виснаженням запасів цибулі в місцевих господарствах, а також зі зростанням закупівельної активності з боку оптових компаній", - говорять аналітики.

Слід зазначити, що попри подорожчання ріпчаста цибуля в Україні наразі на 68% дешевша, аніж була минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні через тривалі холоди може статись дефіцит абрикосів та персиків. Це пояснюють тим, що через погану погоду була знищена частина врожаю в центральних та південних регіонах.

