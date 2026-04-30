30 квітня 2026, 23:20

На Житомирщині чоловік майнив криптовалюту від електромережі

30 квітня 2026, 23:20
Фото: Національна поліція
У Житомирській області викрили 41-річного чоловіка, який організував дві криптоферми. Одну з них облаштував у власному домоволодінні на Ружинщині, іншу – в промисловій зоні на околиці Житомира

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, для майнінгу криптовалюти чоловік розмістив у приміщеннях спеціальне обладнання та підключив його до електромережі. Згодом він також обладнав лічильники спеціальними пристроями, що дозволяли дистанційно блокувати облік спожитої електроенергії та спотворювати процес передачі даних постачальнику послуг. Тобто, його обладнання "не бачив" лічильник.

Відомо, що за 2021-2025 роки чоловік використав близько 1,15 мільйона кВт/год за заниженим тарифом. Зокрема, з жовтня 2024 року по червень 2025 року він незаконно спожив понад 400 тисяч кВт/год електроенергії. Збитки, заподіяні Енергоатому, Житомиробленерго та Укргідроенерго, оцінюють в майже 9 мільйонів гривень.

Тепер чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили хакерів, які використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.

