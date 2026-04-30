Бензин в Україні: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні уряд запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку, щоб стримати подорожчання бензину. Стало відомо, якими є цінники на сьогодні
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Середні ціни на пальне в Україні станом на 30 квітня такі:
- бензин А-95 преміум – 75,76 гривні за літр;
- бензин А-95 – 72,39 гривні за літр;
- бензин А-92 – 67,23 гривні за літр;
- дизпальне – 88,07 гривні за літр;
- автогаз – 48,69 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. При цьому в Антимонопольному комітеті після перевірок дійшли до висновку, що українські АЗС формують справедливі цінники, враховуючи ситуацію в галузі.
