30 квітня 2026, 22:45

Херсонщина під вогнем: одна людина загинула, шестеро поранених внаслідок ворожих атак

30 квітня 2026, 22:45
На Херсонщині впродовж дня 30 квітня внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шість поранені

Про це повідомила у Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочаті досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів”, - ідеться у повідомленні.

30 квітня 2026 року війська РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, зокрема реактивної, та дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще шість поранені.

Зокрема, близько 10:40 ворог у Херсоні спрямував безпілотник у зупинку громадського транспорту - загинув чоловік 1963 року народження, ще один чоловік травмований.

В обласному центрі впродовж дня постраждали ще п’ять мирних жителів.

Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарняного закладу, дитсадка, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Нагадаємо, що у Сумській області у четвер 30 квітня внаслідок російських атак по транспортних засобах постраждали шестеро мирних жителів, які звернулися по допомогу до лікарів.

Херсонська область обстріл загиблі
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
