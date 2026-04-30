На Херсонщині впродовж дня 30 квітня внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шість поранені

Про це повідомила у Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочаті досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів”, - ідеться у повідомленні.

30 квітня 2026 року війська РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, зокрема реактивної, та дронів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще шість поранені.

Зокрема, близько 10:40 ворог у Херсоні спрямував безпілотник у зупинку громадського транспорту - загинув чоловік 1963 року народження, ще один чоловік травмований.

В обласному центрі впродовж дня постраждали ще п’ять мирних жителів.

Крім того, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарняного закладу, дитсадка, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Нагадаємо, що у Сумській області у четвер 30 квітня внаслідок російських атак по транспортних засобах постраждали шестеро мирних жителів, які звернулися по допомогу до лікарів.