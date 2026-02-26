Фото: поліція

Подія сталася у Полтаві 24 лютого близько 11:00 на території одного із підприємств міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час проведення робіт на чоловіка впав лист ДСП. Медики госпіталізували постраждалого, 40-річного місцевого жителя, у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило інші тяжкі наслідки).

Причини та обставини події з’ясовують поліцейські.

