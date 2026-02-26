11:26  26 лютого
26 лютого 2026, 10:33

У Полтаві на підприємстві тяжко травмувався чоловік – на нього впав лист ДСП

26 лютого 2026, 10:33
Фото: поліція
Подія сталася у Полтаві 24 лютого близько 11:00 на території одного із підприємств міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час проведення робіт на чоловіка впав лист ДСП. Медики госпіталізували постраждалого, 40-річного місцевого жителя, у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило інші тяжкі наслідки).

Причини та обставини події з’ясовують поліцейські.

Нагадаємо, у Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана.

