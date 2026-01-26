фото: ілюстративне

Вінницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у справі щодо вчителя одного з ліцеїв області, якого притягнули до відповідальності за сексуальне домагання неповнолітніх

Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд, передає RegioNews.

Рішення Іллінецького районного суду залишено без змін, а апеляцію – без задоволення.

Суд першої інстанції встановив, що під час навчального процесу педагог умисно вчиняв дії сексуального характеру щодо учениць проти їхньої волі. Йдеться про небажані дотики, недоречні жести та нетактовні висловлювання, які принижували гідність дітей і створювали ворожу атмосферу в навчальному закладі.

Іллінецький районний суд кваліфікував дії педагога за частиною 1 статті 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за умисні принизливі чи образливі дії сексуального характеру, вчинені без згоди особи.

Під час розгляду справи суд вивчив показання потерпілої, свідків, пояснення педагогів та керівництва ліцею, матеріали службового розслідування та протокол про адміністративне правопорушення. Сукупність доказів дозволила дійти висновку про вину вчителя.

Педагога визнано винним та оштрафовано на 1 700 гривень. Крім того, він сплатить 605,60 гривень судового збору.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці оголосили підозру 40-річному чоловіку у сексуальному насильстві над власною падчеркою. За даними слідства, він скористався безпорадним станом дитини.