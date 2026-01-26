20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 19:32

Сексуальне домагання у ліцеї: на Вінниччині апеляція підтвердила 1 700 грн штрафу для педагога

26 січня 2026, 19:32
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Вінницький апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у справі щодо вчителя одного з ліцеїв області, якого притягнули до відповідальності за сексуальне домагання неповнолітніх

Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд, передає RegioNews.

Рішення Іллінецького районного суду залишено без змін, а апеляцію – без задоволення.

Суд першої інстанції встановив, що під час навчального процесу педагог умисно вчиняв дії сексуального характеру щодо учениць проти їхньої волі. Йдеться про небажані дотики, недоречні жести та нетактовні висловлювання, які принижували гідність дітей і створювали ворожу атмосферу в навчальному закладі.

Іллінецький районний суд кваліфікував дії педагога за частиною 1 статті 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за умисні принизливі чи образливі дії сексуального характеру, вчинені без згоди особи.

Під час розгляду справи суд вивчив показання потерпілої, свідків, пояснення педагогів та керівництва ліцею, матеріали службового розслідування та протокол про адміністративне правопорушення. Сукупність доказів дозволила дійти висновку про вину вчителя.

Педагога визнано винним та оштрафовано на 1 700 гривень. Крім того, він сплатить 605,60 гривень судового збору.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці оголосили підозру 40-річному чоловіку у сексуальному насильстві над власною падчеркою. За даними слідства, він скористався безпорадним станом дитини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область вчитель сексуальне насильство апеляція штраф
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
Екс-голові Тернопільської облради Михайлу Головку скасували багатотисячний штраф
26 січня 2026, 17:35
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 січня 2026, 17:58
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »