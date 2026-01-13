На Полтавщині оголосили підозру чоловіку за сексуальне насильство над падчеркою
Суд взяв під варту жителя Полтави, якого підозрюють у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо падчерки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, 40-річний чоловік скористався безпорадним станом дитини, яка не могла чинити опору.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України (насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років та з якою підозрюваний перебував у сімейних відносинах).
Зловмиснику загрожує від 5 до 10 років вʼязниці.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.
