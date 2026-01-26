20:27  26 января
26 января 2026, 19:32

Сексуальные домогательства в лицее: в Винницкой области апелляция подтвердила штраф в размере 1 700 грн для педагога

26 января 2026, 19:32
Фото: иллюстративное
Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу учителя одного из лицеев области, которого привлекли к ответственности за сексуальные домогательства к несовершеннолетним

Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд, передает RegioNews.

Решение Ильинецкого районного суда оставлено без изменений, а апелляция – без удовлетворения.

Суд первой инстанции установил, что во время учебного процесса педагог умышленно совершал действия сексуального характера в отношении учениц против их воли. Речь идет о нежелательных прикосновениях, неуместных жестах и нетактичных высказываниях, которые унижали достоинство детей и создавали враждебную атмосферу в учебном заведении.

Ильинецкий районный суд квалифицировал действия педагога по части 1 статьи 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за умышленные унизительные или оскорбительные действия сексуального характера, совершенные без согласия лица.

При рассмотрении дела суд изучил показания потерпевшей, свидетелей, объяснения педагогов и руководства лицея, материалы служебного расследования и протокол об административном правонарушении. Совокупность доказательств позволила сделать вывод о виновности учителя.

Педагог признан виновным и оштрафован на 1700 гривен. Кроме того, он выплатит 605,60 гривен судебного сбора.

Напомним, в Полтавской области правоохранители объявили подозрение 40-летнему мужчине в сексуальном насилии над собственной падчерицей. По данным следствия, он воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

