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На Вінниччині свій вирок отримав чоловік, який чинив психологічне насильство над його дружиною. Відомо, що він часто їй погрожував

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Вінницький апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції у справі про домашнє насильство. Минулого року Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області розглянув кримінальне провадження щодо громадянина, обвинуваченого у систематичному вчиненні психологічного насильства стосовно своєї дружини. Чоловік неодноразово погрожував дружині та ображав її. Це погіршило її психологічний стан.

Суд вирішив призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік. Чоловіку заборонили:

проживати разом з дружиною протягом двох місяців;

наближатися на відстань менше 20 метрів до місця її проживання.

Зокрема, його зобов'язали пройти спеціальну програму для кривдників, спрямовану на корекцію поведінки. Сам чоловік визнав свою провину та розкаявся.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині онуку звинуватили в домашньому насильстві до її бабусі. Дівчина проживала з бабусею та чинила на неї психологічний тиск. Попри те, що літня жінка просила не карати онуку суворо, суд вирішив не змінювати вирок - 1 рік і 6 місяців обмеження волі.