На Вінничині у ставку знайшли тіло чоловіка

фото: ДСНС у Вінницькій області

У Вінницькій області рятувальники вилучили з місцевого ставка чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС, інформує RegioNews.

За інформацією рятувальної служби, трагедія сталася в селі Вовчинець Махнівської громади. Тіло потопельника було за 10 метрів від берега.

Як з'ясувалося, загиблим виявився 44-річний чоловік.

В ДСНС додали, що це вже третій подібний випадок на Вінничині з початку цього року.

Представники місцевої поліції наразі з'ясовують усі обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, на озері Плоске, поблизу селища Десна Чернігівського району у водоймі виявили тіло зниклого рибалки.