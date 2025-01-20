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20 січня 2025, 16:47

На Вінничині у ставку знайшли тіло чоловіка

20 січня 2025, 16:47
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фото: ДСНС у Вінницькій області
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У Вінницькій області рятувальники вилучили з місцевого ставка чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС, інформує RegioNews.

За інформацією рятувальної служби, трагедія сталася в селі Вовчинець Махнівської громади. Тіло потопельника було за 10 метрів від берега.

Як з'ясувалося, загиблим виявився 44-річний чоловік.

В ДСНС додали, що це вже третій подібний випадок на Вінничині з початку цього року.

Представники місцевої поліції наразі з'ясовують усі обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, на озері Плоске, поблизу селища Десна Чернігівського району у водоймі виявили тіло зниклого рибалки.

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