В Винницкой области в пруду нашли тело мужчины

фото: ГСЧС в Винницкой области

В Винницкой области спасатели изъяли из местного пруда мужчину без признаков жизни

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, информирует RegioNews .

По информации спасательной службы, трагедия произошла в селе Волчинец Махновской общины. Тело утопленника было в 10 метрах от берега.

Как выяснилось, погибшим оказался 44-летний мужчина.

В ГСЧС добавили, что это уже третий подобный случай в Винницкой области с начала этого года.

Представители местной полиции выясняют все обстоятельства трагического случая.

Напомним, на озере Плоске, вблизи поселка Десна Черниговского района в водоеме обнаружили тело пропавшего рыбака.