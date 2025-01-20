В Винницкой области в пруду нашли тело мужчины
В Винницкой области спасатели изъяли из местного пруда мужчину без признаков жизни
Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, информирует RegioNews .
По информации спасательной службы, трагедия произошла в селе Волчинец Махновской общины. Тело утопленника было в 10 метрах от берега.
Как выяснилось, погибшим оказался 44-летний мужчина.
В ГСЧС добавили, что это уже третий подобный случай в Винницкой области с начала этого года.
Представители местной полиции выясняют все обстоятельства трагического случая.
Напомним, на озере Плоске, вблизи поселка Десна Черниговского района в водоеме обнаружили тело пропавшего рыбака.
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