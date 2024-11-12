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Подія сталася 11 листопада близько 19:25 на залізничному вокзалі Вінниці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій електровоза наїхав на чоловіка, який перебував на коліях в лежачому стані. У результаті 43-річний житель Козятина зазнав тяжких травмувань, його госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження Для встановлення всіх обставин події та остаточних причин призначено проведення ряду експертиз.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Яготині Київської області під колесами локомотива загинув 62-річний чоловік.